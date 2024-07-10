2024-07-10 00:24:07 - المصدر: منصة إيشان

أكد آمر لواء أنصار المرجعية، حميد الياسري، اليوم الثلاثاء، أن العتبة الحسينية ترفض مدح المسؤولين بداخلها، فيما دعا رئيس ديوان الوقف الشيعي، حيدر الشمري، إلى تقديم اعتذاره بشأن مدحه للبرلمان والحكومة أثناء مراسيم تبديل رايات العتبتين المقدستين، الحسينية والعباسية. وقال الياسري في برنامج “من جهة رابعة”، الذي تقدّمه الزميلة منى سامي، إن “رئيس الوقف الشيعي، […]

ظهرت المقالة الياسري: الكربلائي يرفض مدح المسؤولين داخل الصحن المطهر.. على رئيس الوقف الشيعي الاعتذار أولاً على ايشان.