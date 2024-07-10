ميسان تلتحق بالبصرة والديوانية وتعطل دوام الخميس

2024-07-10 00:30:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت محافظة ميسان، مساء اليوم الثلاثاء، (9 تموز 2024)، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وكانت محافظتا البصرة والديوانية، قد قررتا بوقت سابق تعطيل الدوام ليوم الخميس المقبل، بسبب ارتفاع درجات الحرارة الى 50 مْ مع دخول العراق بموجة حارة جديدة تمتد لأيام.

وأكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عبر "بغداد اليوم"، شمول الدوائر الاتحادية المتمثلة بالصحة والتربية وغيرهما من الدوائر المركزية غير المرتبطة بالمحافظة بالعطل.



