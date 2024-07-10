2024-07-10 00:30:07 - المصدر: قناة الثامنة

أكد وكيل وزارة الخارجيَّة للعلاقات مُتعددة الأطراف والشُؤُون القانونيّة عمر البرزنجيّ ووكيل وزارة الخارجيَّة التركيَّة ياسين أكرم سيرم، التعاون المُشترَك لمنع الهجرة غير الشرعيَّة، وتسليم وإعادة المدانين. وذكر بيان للسفارة العراقية في أنقرة، أن "وكيل وزارة الخارجيَّة للعلاقات مُتعددة الأطراف والشُؤُون القانونيِّة عمر البرزنجيّ، والوفد المرافق له بحضور سفير جُمْهُوريَّة العراق لدى أنقرة ماجد اللجماويّ عقد اجتماعاً مع وكيل وزارة الخارجيَّة التركيَّة ياسين أكرم سيرم، وجرى في الاجتماع بحث تعزيز، وتطوير العلاقات الثنائيَّة، وسُبُل الارتقاء بها إلى ما يُلبِّي طموح الشعبين، وناقش الاجتماع تسهيل إجراءات منح سمات الدخول (التأشيرة) لمواطني البلدين." وأكّد الجانبان، بحسب البيان، على "ضرورة التعاون المُشترَك لمنع