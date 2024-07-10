إسبانيا تهزم فرنسا وتتأهل لنهائي اليورو

2024-07-10 00:36:03 - المصدر: واع

متابعة - واععبر منتخب إسبانيا إلى نهائي يورو 2024، بعد الانتصار (2-1) على فرنسا، اليوم الثلاثاء، ضمن الدور نصف النهائي.سجل هدفي إسبانيا لامين يامال وداني أولمو في الدقيقتين 21 و25، بينما أحرز هدف فرنسا الوحيد كولو مواني في الدقيقة 9.وسيواجه المنتخب الإسباني الفائز من مباراة إنجلترا وهولندا في نهائي بطولة كأم امم اوروبا 2024.