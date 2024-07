مايكروسوفت تحظر هواتف أندرويد في مكاتبها الصينية لأسباب أمنية

2024-07-10 09:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

وكالات: أعلنت شركة مايكروسوفت عن قرارها بحظر استخدام هواتف أندرويد في مكاتبها الصينية، مما يثير تساؤلات حول مخاوف الشركة الأمنية في السوق الصينية. وفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبرج الإخبارية، سيتعين على موظفي الشركة في الصين التخلي عن أجهزتهم التي تعمل بنظام أندرويد واستبدالها بهواتف آيفون بدءًا من سبتمبر المقبل. ويأتي...

