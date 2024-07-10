النفط يرتفع مع انخفاض المخزونات الأمريكية

2024-07-10 09:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد ثلاثة أيام من الانخفاضات بعدما أظهر تقرير للصناعة أن مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار الطلب وتحسن توقعات خفض أسعار الفائدة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا إلى 84.87 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0055 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبطت 1.3 بالمئة في الجلسة السابقة. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 26 سنتا إلى 81.67 دولارا للبرميل، بعد أن هبط 1.1 في الجلسة السابقة. انخفضت أسعار النفط قليلا يوم الاثنين، عاكسة مسارها بعد أربعة أسابيع من المكاسب، حيث خففت الآمال في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة المخاوف من نقص الإمدادات. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3 في الجلسات الثلاث السابقة وسط مخاوف بشأن ضعف الطلب العالمي على النفط ومع ظهور علامات على أن صناعة الطاقة في تكساس لم تتأثر بشكل كبير بإعصار بيريل بعد أن ضرب المنطقة يوم الاثنين. وانخفض خام برنت بنسبة 3.2 خلال نفس الفترة. انخفضت مخزونات النفط الخام بمقدار 1.923 مليون برميل والبنزين بمقدار 2.954 مليون برميل في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وفقا لمصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء، مما يشير إلى أن الطلب على الوقود في الصيف ثابت ويقود التعافي بعد أيام من الانخفاض. وتلقت الأسعار دعما أيضا من تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول التي أشارت إلى أن مبررات خفض أسعار الفائدة أصبحت أقوى. ومن المتوقع أن يحفز خفض أسعار الفائدة المزيد من النمو الاقتصادي وبالتالي المزيد من استهلاك النفط.