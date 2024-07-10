رونالدو يفكر في الاعتزال الدولي

2024-07-10 09:18:03 - المصدر: واع

متابعة – واع

كشفت تقارير صحفية برتغالية عن أن كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي ومنتخب البرتغال، ربما يفكر في عدم مواصلة مشواره الدولي خلال الفترة المقبلة.

وأنهى منتخب البرتغالي مشواره في بطولة "يورو 2024" بالوصول إلى دور الثمانية قبل توديع المسابقة على يد منتخب فرنسا بركلات الترجيح، بينما لم يسجل "الدون" أي أهداف واكتفى بصناعة هدف وحيد.

وبحسب شبكة "سي إن إن البرتغال" ونقلا عن المحلل البرتغالي روي سانتوس، فإن كريستيانو يفكر في الاعتزال الدولي، ما يعني أنه قد لا يكون حاضرا رفقة منتخب بلاده الذي يخوض مباراة في دوري الأمم الأوروبية خلال شهرين.

وأضاف في تحليله عبر "سي إن إن البرتغال" أن رونالدو لا يشعر بارتياح للطريقة التي يعامل بها في المنتخب ما يدفعه للتفكير في إنهاء المسيرة الدولية الممتدة لأكثر من 20 عاما.

وكان رونالدو قد ألمح إلى استمرار مشواره مع البرتغال إلى ما بعد يورو 2024، حيث يتطلع للمشاركة بكأس العالم 2026، بعدما أكد على أن اليورو الحالي هو الأخير بالنسبة له على الصعيد الأوروبي.

ونال كريستيانو انتقادات واسعة نتيجة أدائه في البطولة، حيث انتقد محللون ونجوم سابقون ما قدمه النجم البرتغالي رفقة منتخب بلاده، وإصراره على تسديد كافة الركلات الكرة والجزائية.