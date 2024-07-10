2024-07-10 09:18:03 - المصدر: واع

متابعة - واع

حقق لامين يامال، البالغ من العمر 16 عامًا و362 يومًا، إنجازًا تاريخيًا في بطولة كأس أمم أوروبا، حيث أصبح أصغر لاعب يسجل هدفًا في تاريخ البطولة.

وفي المباراة التي جمعت منتخب اسبانيا بنظيره الفرنسي، نجح يامال في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 21، ليؤكد موهبته الفذة ويضيف صفحة جديدة إلى تاريخ البطولة.

وبحسب شبكة اوبتا المختصّة بالارقام والاحصائيات، فإنّ يامال حطّم رقم الاسطورة البرازيلي الراحل بيليه، حيثُ أصبح أصغر لاعب في التاريخ يسجّل في تاريخ البطولات الكبرى اليورو أو كأس العالم.