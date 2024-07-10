الجوية يسعى لتعويض الدوري بالكأس والشرطة يأمل تحقيق البطولة لأول مرة

2024-07-10 09:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ يلتقي الشرطة بنظيره القوة الجوية في ديربي كروي بنهائي كأس العراق مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الشعب الدولي ، وتنطلق المباراة عند الساعة الثامنة مساءً .

وتأهل ناديا الشرطة والقوة الجوية إلى النهائي، بفوزهما على النفط والزوراء بالنتيجة ذاتها 1-0 في نصف النهائي.

"شفق نيوز" استطلعت آراء الناديين بشأن المباراة النهائية الحاسمة التي ينتظرها جمهور الفريقين.

وبهذا الصدد قال نائب رئيس نادي القوة الجوية هيثم كاظم، إن "المباراة أمام فريق الشرطة حاسمة ولا تقبل القسمة على اثنين، ولا بدّ من تحقيق الفوز للحصول على كأس البطولة وتعويض لقب الدوري الذي فاتنا".

واضاف، ان "فريقي القوة الجوية والشرطة يعدان قطبي الكرة العراقية وكلاهما يسعيان لتحقيق اللقب، مبينا ان "لاعبينا على استعداد تام، وهم متحمسون لتحقيق الإنجاز بغية إسعاد جمهورنا العزيز وتعويض لقب الدوري".

واشار الى ان "مثل هكذا مباراة مصيرية كبيرة تتطلب بذل جهد مضاعف من اللاعبين لكسب اللقاء"، موضحاً ان "ثقتنا كبيرة بلاعبينا والكادر التدريبي لتحقيق ما مطلوب منهم خلال مواجهة الحسم هذا اليوم".

بينما قال هاشم رضا مدير فريق الشرطة، ان "مباراة اليوم تعتبر مصيرية، وعازمون على تحقيق بطولة الكأس وإسعاد جماهيرنا بعد التتويج بالدوري".

واضاف ، ان "فريق الشرطة سيشهد بمباراة اليوم غيابات ثلاثة لاعبين بارزين بسبب الاصابة وهم: حسين علي، وعبد المجيد أبو بكر، وكرار عامر، لكن املنا كبير بزملائهم الذين سيعوضون الغيابات".

وأوضح رضا أن "هدفنا الاول هو تحقيق لقب كاس العراق لأول مرة في تاريخ النادي إذ لم يسبق لنا أن حققناه سابقا، وأملنا كبير بفريقنا الحالي لضمان كأس الدوري والكأس معاً".