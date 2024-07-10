القبض على متهم بالانتماء إلى حزب البعث المحظور جنوبي بغداد

2024-07-10 09:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الأربعاء، بإلقاء القبض على شخص بتهمة الانتماء الى حزب البعث المحظور وذلك جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القوات الامنية القت القبض على أحد المتهمين بالانتماء والترويج لحزب البعث وفق المادة التاسعة من قانون تجريم الانتماء لحزب البعث المحظور جنوبي بغداد.

وكان مجلس النواب العراقي قد أقرّ في شهر تموز/يوليو العام 2016 مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.

وحكم الحزب قرابة أربعة عقود من الزمن في العراق تصدى في معظم هذه الفترة لرأس هرم السلطة الرئيس السابق صدام حسين قبل أن تطيح به الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها في حرب الخليج الثالثة في العام 2003.

وقد ارتكب نظام البعث في عهد "حسين" العديد من الجرائم التي صنفتها المحكمة الجنائية المختصة في العراق على أنها "جرائم إبادة جماعية"، وقد قضت بالحكم على الرئيس الراحل وعلى المسؤولين المقربين منه بعقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت.