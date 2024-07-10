2024-07-10 09:32:02 - المصدر: الفرات نيوز

عمليات بغداد تزيل (١٧) دار سكني متجاوز على الأراضي الزراعية والتجاوزات من الطرق الرئيسية والفرعية في مناطق متفرقة ضمن العاصمة.

من خلال تقديم الدعم والإسناد للكوادر المشتركة من دوائر (الأمانة ،البلدية) لتنفيذ واجباتهم المكلفين بها والمتمثلة برفع التجاوزات عن الأراضي الزراعية والطرق الرئيسية والفرعية والأرصفة، نفذت قطعاتنا الأمنية في الفرقة الثانية شرطة أتحادية وكوادر البلدية إزالة (١٧) دار سكني متجاوز على الأراضي الزراعية في منطقة "الغزالية"، وفي سياق متصل نفذت قطعات فرقة المشاة السابعة عشر والكوادر البلدية إزالة (٥٠) سياج خارجي للدور السكنية ورفع التجاوزات عن الطرق الرئيسية في منطقتي "المحمودية ، الرشيد".

إعلام عمليات بغداد

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