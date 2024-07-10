2024-07-10 09:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء (10 تموز 2024)، إزالة 17 دارًا سكنيًا متجاوزًا على الأراضي الزراعية والتجاوزات من الطرق الرئيسية والفرعية في مناطق متفرقة ضمن العاصمة.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "من خلال تقديم الدعم والإسناد للكوادر المشتركة من دوائر (الأمانة ،البلدية) لتنفيذ واجباتهم المكلفين بها والمتمثلة برفع التجاوزات عن الأراضي الزراعية والطرق الرئيسية والفرعية والأرصفة، نفذت قطعاتنا الأمنية في الفرقة الثانية شرطة أتحادية وكوادر البلدية إزالة (17) دار سكني متجاوز على الأراضي الزراعية في منطقة "الغزالية"".

وأضافت "كما نفذت قطعات فرقة المشاة السابعة عشر والكوادر البلدية إزالة (50) سياج خارجي للدور السكنية ورفع التجاوزات عن الطرق الرئيسية في منطقتي المحمودية والرشيد".