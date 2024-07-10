بعمليات استباقية.. القبض على ثلاثة اشخاص بتهمة الانتماء للبعث جنوبي بغداد

2024-07-10 10:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء (10 تموز 2024)، القبض على ثلاثة اشخاص بتهمة الانتماء للبعث بعمليات استباقية جنوبي بغداد.

وقالت القيادة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "تزامناً مع انطلاق الخطة الأمنية الخاصة بشهر محرم الحرام وزيارة الأربعين، وبهدف تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على المنجز الأمني المتحقق في مختلف قواطع المسؤولية، نفذت تشكيلات فرقة المشاة السابعة عشر والقطعات الملحقة بها بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن/ قيادتنا، عمليات استباقية للبحث والتفتيش المناطقي والاستطلاع المسلح ونصب النقاط الأمنية (السيطرات) المفاجئة الوقتية".

وأضافت: "نتج عنها إلقاء القبض على أربعة متهمين ثلاثة منهم وفق المادة (9) من قانون تجريم الانتماء والترويج لحزب البعث المقبور بالاشتراك مع مفارز من مديرية استخبارات بغداد، واستخبارات هيئة الحشد الشعبي وذلك في منطقتي كراغول واللطيفية جنوبي العاصمة بغداد".