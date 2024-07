2024-07-10 10:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:انتشلت الأجهزة الأمنية في محافظة ذي قار، اليوم، جثة فتى يبلغ من العمر 14 عامًا من أحد الأنهر الفرعية شمال مدينة الناصرية. وأفاد مصدر أمني في تصريح لشبكة اخبار الناصرية بأن الفتى، وهو من أهالي قضاء قلعة سكر، كان قد غرق أثناء السباحة هربًا من ارتفاع درجات الحرارة....

