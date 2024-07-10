2024-07-10 11:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، اليوم الاربعاء (10 تموز 2024)، احتجاز صاحب مطعم للاكلات السريعة تسبب في تسمم 70 شخصًا شرق المحافظة.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" المؤسسات الصحية خالية من أي مصاب بحالة تسمم بسبب تناولهم وجبة للاكلات السريعة في مطعم داخل قضاء المنصورية مساء يوم امس بعد تلقيهم العلاجات الضرورية، مؤكدًا بأن اجمالي الاعداد هو 70 ولم نسجل أي حالة وفاة".

واضاف، انه" تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقّ صاحب المطعم وصدور مذكرة احتجاز اصولية مع اغلاق المطعم واخذ عينات للفحص للاستدلال على الاسباب التي كانت وراء حالة التسمم الجماعية".

واشار العزاوي الى ان" جميع حالات المصابة بالتسمم تجاوزت حاليا مرحلة الخطر وهي تتماثل للشفاء، لافتا الى ان الرعاية الصحية مستمرة من خلال المركز الطبي في المنصورية".

وكشف رئيس مجلس قضاء المنصورية السابق في محافظة ديالى رغب العنبكي، يوم أمس الثلاثاء (9 تموز 2024)، عن تسمم جماعي بسبب الوجبات السريعة في احد مطاعم القضاء.

وقال العنبكي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "اكثر من 70 حالة تسمم سجلت بسبب تناولهم وجبة لدى احد مطاعم الوجبات السريعة وسط قضاء المنصورية"، مبيناً أن "بعضهم ارسل الى مستشفى بعقوبة والبعض الاخر تم نقله الى المركز الصحي لتلقي العلاج".

وأضاف أن "اغلب الحالات في وضع مستقر وخرجوا الى منازلهم ولا توجد أي وفيات"، مشيراً الى أن "الفرق الرقابية للصحة اغلقت المطعم وفتحت تحقيقاً فورياً للوقوف على اسباب التسمم".