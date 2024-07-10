الذهب يحافظ على قيمته في أسواق بغداد

2024-07-10 11:16:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

استقرت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، صباح اليوم الأربعاء. وسجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في العاصمة بغداد صباح اليوم، سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 496 ألف دينار، وسعر الشراء 492 ألف دينار. وبلغ سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي 466 ألف دينار، وسعر الشراء 462 ألف دينار. وفيما يخص أسعار الذهب للمفرد في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 500 ألف و510 الاف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 470 ألف و480 ألف دينار.