وزير الكهرباء يوعز بتشغيل مشروع معطل منذ 10 سنوات لفك الاختناقات

2024-07-10 11:16:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أوعز وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الأربعاء، بتشغيل مشروع معطل منذ 10 سنوات لفك الاختناقات في منطقة الحرية ببغداد. وذكر بيان للوزارة تلقته الاقتصاد نيوز، أن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، أجرى جولة تفتيشية مفاجئة لقاطع صيانة الحرية في بغداد، في الساعة الثالثة فجراً، وخلال الجولة وقف على واقع التجهيز في المنطقة، واستفسر من الملاكات الفنية عن أعداد فرق العمل الموجودة، وطبيعة الأعطال التي تحصل في المنطقة. وأضاف البيان أن وزير الكهرباء قام بجولة ميدانية أيضا في أزقة الحرية، التقى خلالها عدداً من المواطنين الذين ثمنوا اهتمامه بمعاناتهم وسرعة استجابته لمناشداتهم. وتابع أن وزير الكهرباء زار محطة الشفاء قيد الإنشاء، ووجه بتسريع مراحل تشغيل مشروع المحطات الصندوقية المتلكئ منذ 10 سنوات، بما سيسهم في توفير ساعات تجهيز مستقرة ومستدامة. وأوعز وزير الكهرباء بشمول جميع أحياء منطقة الحرية بحملة فك الاختناقات وتأهيل الشبكة الكهربائية الجارية حالياً في مناطق مختلفة من بغداد والمحافظات، مشدداً على ضرورة الإبقاء في حالة استنفار تام، وتكثيف فرق العمل المكلفة بأعمال الصيانة. وبين أن الوزارة وفرت جميع قطع الغيار والمعدات اللازمة لمعالجة الأعطال الطارئة بشكل فوري.