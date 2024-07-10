جنايات الكرخ: الإعدام بحق زوجة المجرم الإرهابي أبو بكر البغدادي

2024-07-10 11:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الأربعاء، حكماً بالإعدام بحق زوجة المجرم الإرهابي أبو بكر البغدادي عن جريمة العمل مع عصابات داعش الإرهابية.

وذكر مجلس القضاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الإرهابية أقدمت على احتجاز النساء الإيزيديات في دارها، ومن ثم خطفهن من قبل عصابات داعش الإرهابية في قضاء سنجار غرب محافظة نينوى".

وتابع أن "الحكم بحقها صدر وفقاً لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1 و 3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالاً بأحكام المادة 7/ أولاً من قانون الناجيات الإيزيديات رقم 8 لسنة 2021".