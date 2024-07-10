الرافدين يعلن تطبيق النظام المصرفي الشامل في ديالى

2024-07-10 11:18:02 - المصدر: واع

بغداد-واع

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، عن تطبيق النظام المصرفي الشامل في ديالى.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تنفيذاً للبرنامج الحكومي في الانتقال من التعاملات الورقية إلى الإلكترونية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، تم تطبيق النظام المصرفي الشامل في فرع بلدروز بديالى لينضم بذلك الى الفروع التي تم تفعيل النظام الشامل في بغداد والمحافظات بالاضافة الى فروع المنافذ الحدودية (زرباطية - سفوان - عرعر - طريبيل) ليصبح عدد الفروع النافذة والمنجزة للنظام ( 32 ) فرعاً وذلك في خطوة مهمة لتعزيز النظام المصرفي وتحقيق متطلباته ومغادرة العمل الورقي والتوجه الكلي الى الأنظمة الإلكترونية".

وأكد المصرف أن "خطة التحول الرقمي واعتماد النظام المصرفي الشامل تسير وفق التوقيتات المرسومة لشمول جميع فروع المصرف بتطبيق النظام لاسيما وأن من أوليات ومتبنيات البرنامج الحكومي التحول الإلكتروني في التعاملات المالية وتقليل حلقات الروتين أمام المواطنين واختزال الوقت وتبسيط الإجراءات وتذليل المعوقات وتكثيف الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للزبائن وإنجاز معاملاتهم".