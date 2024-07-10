كلاسيكو العراق.. الصقور بمواجهة القيثارة في نهائي الكأس اليوم

2024-07-10 11:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

يواجه فريق القوة الجوية في الساعة الثامنة من مساء، اليوم الاربعاء (10 تموز 2024)، نظيره الشرطة على ملعب الشعب الدولي في قمة لا تقبل القسمة على اثنين بنهائي كأس العراق بكرة القدم.

وتأهل نادي القوة الجوية الى مباراة النهائي، بعد فوزه على الزوراء بهدف نظيف في دور نصف النهائي، بينما تأهل الشرطة بعد فوزه على النفط بهدف دون رد في نفس الدور.

ويسعى القوة الجوية إلى خطف هذا اللقب لعدم الخروج بموسم صفري، ويطمح القيثارة بقيادة المصري مؤمن سليمان إلى تحقيق الثنائية بعد الفوز ببطولة الدوري لهذا الموسم، بجانب حصد لقب الكأس لأول مرة في تاريخ النادي.