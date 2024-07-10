العدل تكشف عن موعد دخول سجن الكوت المركزي للخدمة

2024-07-10 11:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت دائرة الإصلاح العراقية، اليوم الأربعاء (10 تموز 2024)، عن وصول مراحل البناء في مشروع سجن الكوت المركزي لمستويات متقدمة وبنسبة انجاز بلغت 83% ضمن السقف الزمني للإنجاز التام والمحدد في نيسان عام 2025 المقبل.

وذكر مدير قسم الاعلام في الدائرة مراد الساعدي ببيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن سجن الكوت المركزي تم تصميمه على الطراز الأوروبي وبنظام (X) الذي يتيح إمكانية اعلى للسيطرة المركزية على البنايات الست التي تضم كل واحدة منها أربعة أجنحة في كل جناح (48) قاعة سجنية تتسع كل واحدة لنزيلين فقط".

وأضاف، إنه "تم الحاق كل بناية من البنايات الست بقاعة مواجهة واحدة واربع ساحات تشميس بمعدل واحدة عند نهاية كل جناح، فضلا عن وجود مبنى طبابة وجامع وورشة صيانة ومطبخ ومشجب ومحطتين لضخ المياه ومعالجتها، ومخزن وغرفة المراقبة عبر الكاميرات، إضافة الى (18) برج مراقبة على اسوار السجن".



