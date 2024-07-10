المثنى تلتحق بركب المحافظات وتعطل الدوام الخميس

2024-07-10 11:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - المثنى

أعلنت محافظة المثنى، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس (11 تموز 2024)، لتكون بذلك رابع محافظة جنوبية تعطل الدوام الرسمي بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وقال بيان لمكتب المحافظ مهند العتابي، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "نظرا لارتفاع درجات الحرارة واستنادا للصلاحيات المخولة لمحافظ المثنى تقرر اعتبار يوم غدٍ الخميس الموافق11 تموز 2024 عطلة رسمية في المحافظة بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي تصل الى 50 درجة مئوية".

ويوم أمس الثلاثاء، أعلنت محافظة ميسان، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم الخميس المقبل بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وكانت محافظتا البصرة والديوانية، قد قررتا بوقت سابق تعطيل الدوام ليوم الخميس المقبل، بسبب ارتفاع درجات الحرارة الى 50 مْ مع دخول العراق بموجة حارة جديدة تمتد لأيام.

وأكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، عبر "بغداد اليوم"، شمول الدوائر الاتحادية المتمثلة بالصحة والتربية وغيرهما من الدوائر المركزية غير المرتبطة بالمحافظة بالعطل.