النيران تلتهم 1000 دونم من الحشائش والنباتات والاشجار الطبيعية بالسليمانية

2024-07-10 11:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة الغابات والبيئة في محافظة السليمانية، يوم الأربعاء، بأن النيران التهمت 1000 دونم من المساحات الطبيعية جراء اندلاع حريق في ناحية "باسني" التابعة لمنطقة "شارباژير".

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن فرق الأطفاء والأهالي تمكنوا من السيطرة على الحريق، وتم إنقاذ عدة بساتين، ولكن بسبب وعورة المكان استعرت النيران مرة أخرى.

وأضاف البيان، أن الحادث تسبب في احتراق (1000) دونم من الحشائش والنباتات والأشجار الطبيعية.