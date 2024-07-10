الإعدام بحق زوجة "ابو بكر البغدادي" لإدانتها باحتجاز الإيزيديات

2024-07-10 11:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مجلس القضاء الأعلى، يوم الأربعاء، أن محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكما بالاعدام بحق زوجة زعيم تنظيم داعش الأسبق "أبو بكر البغدادي" لإدانتها جريمة العمل مع التنظيم المتشدد، واحتجاز النساء الايزيديات في منزلها.

وأوضح المركز الاعلامي للمجلس في بيان اليوم، أن "الارهابية اقدمت على احتجاز النساء الايزيديات في دارها، ومن ثم خطفهم من قبل عصابات داعش الارهابية في قضاء سنجار غرب محافظة نينوى".

وتابع أن "الحكم بحقها صدر وفقا لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1 و 3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بأحكام المادة 7/ أولا من قانون الناجيات الايزيديات رقم 8 لسنة 2021".

وكانت السلطات القضائية العراقية قد أعلنت في شهر شباط الماضي من العام 2024 استجواب "عائلة" الزعيم الأسبق لتنظيم الدولة الاسلامية أبو بكر البغدادي، موضحة أنهم استُعيدوا من خارج العراق.

وكانت "أسماء محمد" زوجة البغدادي ظهرت في مقابلة تلفزيونية على قناة "العربية" وتحدثت عن حياتها الزوجية مع زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي بالإضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بأمور عائلية وشخصية.

يذكر أن أسماء محمد كانت أوقفت في تركيا في حزيران 2018، في محافظة هاتاي الحدودية مع سوريا، غير أن السلطات التركية لم تعلن عن توقيفها قبل تشرين الثاني 2019.

وكشفت أنقرة حينها أن أرملة البغدادي اعتقلت مع عشرة أشخاص آخرين، من بينهم ابنته ليلى، فيما قال مسؤول تركي وقتها إن تلك هي "الزوجة الأولى" للبغدادي.