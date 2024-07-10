باع سيارتها ثم سرقها وقتلها.. جريمة "أقارب" ضحيتها آمرأة وسط أربيل

2024-07-10 11:32:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - اربيل





أعلنت مديرية آسايش أربيل عاصمة إقليم كوردستان عن إلقاء القبض على رجل متهم بقتل امرأة وسرقة أموالها.





وذكرت المديرية في بيان انه بتاريخ الرابع من الشهر الجاري تم العثور على جثة امرأة باسم (قدم خير عزيز) مقتولة في منزلها في منطقة (منتكاوا) وسط أربيل، وبعد قيام قواتنا بتحرياتها استطعنا أن نكشف هوية القاتل باسم (م، ك، ر) وهو من أقرباء المجني عليها، وتم إلقاء القبض عليه بوقت قياسي".





وبينت أنه "بعد التحقيق اعترف بجريمته وقال إنه قبل يومين من الجريمة قام وبرغبة من المجني عليها ببيع سيارتها وتسليمها مبلغ المال وأثناء التسليم ولكي يقوم بسرقة المال قام بجريمته".





وأضافت أن "الجاني قام برمي موبايل المجنى عليها في منطقة مهجورة وخبأ المال في سطح منزله بقرية دارابن".



