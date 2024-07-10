الشرطة يبحث عن ثنائية تأريخية والجوية للتعويض في نهائي كأس العراق

2024-07-10 11:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

يحتضن ملعب الشعب الدولي، في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الأربعاء مباراة القمة الجماهيرية التي تجمع فريقي الشرطة ومنافسه القوة الجوية في نهائي بطولة كأس العراق لكرة القدم.

ويطمح فريق الشرطة في تحقيق أول كأسٍ له في تأريخه ليضيفه إلى لقبِ الدوري الذي حققه هذا الموسم، لا سيما بعد الموسم الاستثنائي الذي قدمه برفقة مدربه المصري مؤمن سليمان، حيث تألق لاعبوه بشكلٍ لافت، وتمكنوا من تصدرِ الدوري بفارقٍ مريحٍ عن أقرب منافسيهم.

على الجانب الآخر يرى ‎الفريقُ الأزرق، الذي يعد من أعرق الأنديةِ في العراق، وله سجل حافل بالبطولات، أن هذه المباراة فرصة للعودةِ إلى منصاتِ التتويج، واستعادة جزء من بريقه هذا الموسم .

ويقود المباراة طاقم تحكيم أوزبكي بقيادة الحكم الدولي الجيز تاتاشيف.