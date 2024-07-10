2024-07-10 11:48:07 - المصدر: منصة إيشان

يحتضن ملعب الشعب الدولي، في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الأربعاء مباراة القمة الجماهيرية التي تجمع فريقي الشرطة ومنافسه القوة الجوية في نهائي بطولة كأس العراق لكرة القدم. ويطمح فريق الشرطة في تحقيق أول كأسٍ له في تاريخه ليضيفها إلى لقبِ الدوري الذي حققه هذا الموسم، لا سيما بعد الموسم الاستثنائي الذي قدمه […]

ظهرت المقالة اليوم.. ملعب الشعب يحتضن قمة كروية بين الشرطة والجوية في كأس العراق أولاً على ايشان.