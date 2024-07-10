2024-07-10 11:48:07 - المصدر: منصة إيشان

أفادت هيئة البث الإسرائيلية “كان” بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر عدم التوقف في أوروبا خلال رحلته إلى الولايات المتحدة خوفاً من مذكرة اعتقال تعدّها المحكمة الجنائية الدولية بحقه ونقلت صحيفة “ذي تايمز أوف إسرائيل” عن الهيئة أن نتنياهو “فكر ثم قرر” عدم زيارة جمهورية التشيك وهنغاريا في طريقه إلى الولايات المتحدة عندما يسافر […]

ظهرت المقالة نتنياهو يتجنب الهبوط في أوروبا خلال رحلة إلى واشنطن خوفاً من اعتقاله أولاً على ايشان.