2024-07-10 11:48:07 - المصدر: منصة إيشان

أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكما بالاعدام بحق زوجة المجرم الارهابي ابو بكر البغدادي عن جريمة العمل مع عصابات داعش الارهابية واحتجاز النساء الايزيديات في منزلها. وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “الارهابية اقدمت على احتجاز النساء الايزيديات في دارها، ومن ثم خطفهم من قبل عصابات داعش الارهابية في قضاء سنجار غرب محافظة نينوى”. وتابع […]

ظهرت المقالة القضاء: صدور حكم الإعدام بحق زوجة أبو بكر البغدادي أولاً على ايشان.