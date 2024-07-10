المصارف الحكومية تبدأ بيع الدولار للمسافرين الأسبوع المقبل

2024-07-10 12:54:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، بدء المصارف الحكومية العراقية بيع الدولار الأمريكي للمسافرين اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وفقًا للإجراءات التي أقرها البنك المركزي العراقي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن المصارف الحكومية تستعد لتطبيق تعليمات البنك المركزي العراقي ببيع الدولار للمسافرين بسعر الصرف الرسمي في المطارات، مبينا أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لإيجاد حلول لأزمة الدولار الحالية.

وأشار المصدر إلى أن الدولار سيتم تسليمه للمسافرين عبر المنافذ الخاصة بالمصارف الحكومية الموجودة في المطارات، كما لفت إلى أن المصارف الحكومية بانتظار إشعار من البنك المركزي العراقي للحصول على الموافقة الرسمية لبدء عملية بيع الدولار وتوزيعه في المطارات.

يُذكر أن البنك المركزي العراقي قرر في 4 تموز 2024 بدء بيع الدولار للمسافرين، وذلك حصريًا من خلال منافذ الشركات والمصارف في المطارات الدولية.