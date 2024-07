تلفزيون الناصرية: مجلس ذي قار يقرر تعطيل الدوام الرسمي غدا الخميس

2024-07-10 13:00:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن مجلس محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس في جميع دوائر المحافظة بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وقال الناطق باسم المجلس، ياس الخفاجي، إن هذا القرار يأتي حرصًا على سلامة وصحة المواطنين والموظفين في ظل الظروف الجوية الصعبة التي تشهدها المحافظة.انتهى.

