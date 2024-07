إصابة 6 أفراد من عائلة واحدة في حادث انقلاب سيارة جنوب الناصرية

2024-07-10 13:00:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أصيب ستة أشخاص من عائلة واحدة، اليوم، بجروح متفاوتة إثر انقلاب سيارتهم على الطريق الدولي السريع جنوب مدينة الناصرية في محافظة ذي قار. وأوضح مصدر في شرطة ذي قار لشبكة اخبار الناصرية أن الحادث وقع نتيجة انقلاب سيارة من نوع “كراون تويوتا” في منطقة تل اللحم، مما...

