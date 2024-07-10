وزارة العدل تعلن موعد دخول سجن الكوت المركزي الى الخدمة

2024-07-10 13:00:08 - المصدر: قناة الثامنة

اعلنت وزارة العدل الاربعاء عن قرب انجاز مشروع سجن الكوت المركزي ودخوله الخدمة في شهر نيسان من العام المقبل. واكدت دائرة الإصلاح العراقية عن وصول مراحل البناء في مشروع سجن الكوت المركزي لمستويات متقدمة وبنسبة انجاز بلغت 83% ضمن السقف الزمني للإنجاز التام والمحدد في نيسان عام 2025 المقبل، وبالمواصفات المتفق عليها وباستخدام مواد فائقة الجودة. وذكر مدير قسم الاعلام والاتصال الحكومي مراد الساعدي في بيان لوزارة العدل بان السجن تم تصميمه على الطراز الأوروبي وبنظام (X) الذي يتيح إمكانية اعلى للسيطرة المركزية على البنايات الست التي تضم كل واحدة منها أربعة أجنحة في كل جناح (48) قاعة سجنية تتسع