يونامي للثامنة: لا توجد مخاطر على تأجيل انتخابات برلمان كوردستان

2024-07-10 13:00:08 - المصدر: قناة الثامنة

اكدت منظمة يونامي لقناة الثامنة التوصل إلى اتفاق سياسي لتذليل المُعوِّقات أمام اجراء انتخابات برلمان كوردستان، مشيرة إلى تقديم ثلاثة أحزاب مرشحيها إلى مفوضية الانتخابات حتى الآن . بعد تذليل العقبات أمام إجراء انتخابات الجولة السادسة لبرلمان كوردستان، تتجه الأنظار نحو تنظيم حملات انتخابية تكون خالية من التشنجات السياسية. الحزب الديمقراطي الكوردستاني يقول إن مرشحيه جاهزون وينتظرون القرار النهائي للحزب، بينما اكد مصدر في الحزب لقناة الثامنة إنهم سيقدمون أسماء مرشحيهم إلى المفوضية، مطلع الأسبوع المقبل، مشيرا الى ان الأسماء موجودة في المكتب السياسي وهم بانتظار القرار النهائي من مقرّ بارزاني. أما المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني سعدي أحمد بيره،