الفيدرالي الأمريكي: لا يمكنني تحديد موعد لخفض أسعار الفائدة

2024-07-10 13:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

رفض رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تحديد موعد لبدء تخفيضات أسعار الفائدة خلال خطابه أمام الكونغرس يوم الثلاثاء ، مشيرا إلى أن ذلك يعتمد على التضخم وبيانات سوق العمل. وقال باول إن التضخم لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2٪؜ ، لكنه تحسن خلال الأشهر القليلة الماضية ، مضيفا أن البيانات الأفضل ستعزز موقف البنك المركزي بشأن خفض أسعار الفائدة. قارن باول عدم إحراز تقدم بشأن التضخم في الربع الأول من عام 2024 بالتحسن الذي ظهر في البيانات الصادرة مؤخرا وساعد على تعزيز ثقة الاحتياطي الفيدرالي بأن ضغوط الأسعار ستستمر في الانخفاض ، ويعتقد البعض أن تصريحات باول تشير إلى تزايد الثقة بأن التضخم سينخفض بنحو 2٪؜ ، وهو مؤشر جيد. هذا ضروري لتخفيف السياسة النقدية.