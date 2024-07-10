18 تريليون دولار خسائر أميركا جراء إهمال الصين بشأن كورونا

2024-07-10 13:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

نشرت لجنة مؤسسة التراث غير الحزبية تقريرا عن الصين وكوفيد 19 ، والذي يفصل إهمال الصين أثناء الوباء ، مما أدى إلى خسائر اقتصادية وبشرية هائلة للولايات المتحدة. تضم اللجنة ، التي يرأسها جون راتكليف ، المدير السابق للاستخبارات الوطنية للولايات المتحدة ، خبراء من مجموعة متنوعة من المجالات ، بما في ذلك الطب والقانون والأمن القومي. ويركز التقرير ، الذي استعرضته سكاي نيوز عربية ، على سوء تعامل الصين مع كوفيد19 وانعدام الشفافية بشأنه ، مع أكثر من 18 تريليون دولار من الأضرار الاقتصادية وأكثر من مليون حالة وفاة في الولايات المتحدة تعزى إلى استجابة الصين للوباء. وشدد راتكليف على الحاجة إلى المساءلة ، قائلا: يجب على الحكومة الصينية أن تستجيب لدورها في إخفاء الحقيقة التي عجلت بهذا الوباء العالمي.