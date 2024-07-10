الزراعة تعلن المضي بمشروع استثمار المناطق الصحراوية وانخفاض عمليات تجريف البساتين

2024-07-10 13:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واع –نصار الحاج

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، المضي بمشروع الاستثمار في المناطق الصحراوية، فيما أشارت الى انخفاض عمليات تجريف البساتين والمناطق الزراعية.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد الخزاعي لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن "مشروع الاستثمار في المناطق الصحراوية سيكون من أهم المشاريع الكبيرة"، مبينا أن "الشركات الاستثمارية التابعة إلى جهات رسمية وغير رسمية لها خطوات واسعة في هذا المجال منها شركة المهندس ومشاريع العتبات في كربلاء المقدسة والنجف الأشرف".

وأضاف الخزاعي أن "مشروع المهندس سيكون استثمارياً لأكثر من 2,000,000 دونم لزراعة أكثر من 2,000,000 نخلة وكذلك استثمارها في عدة محاصيل وخاصة في استثمار الصحراء باستخدام التقنيات الحديثة والمياه الجوفية، وستكون مستقبل الاستثمار الزراعي في العراق".

وتابع أن "هناك توزيعاً من قبل الحكومة ووزارة الزراعة للاستثمار في المناطق الصحراوية باعتبارها أقل تكلفة من الاستثمار في المناطق السهلية والتي تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه"، مشيرا الى أن "الوزارة ماضية بمشروع الاستثمار في المناطق الصحراوية وكذلك تقديم دعم كبير وتسهيلات للمستثمرين في هذا المجال".

‏وفي شأن حماية الأراضي والبساتين من التجريف، أوضح الخزاعي أن "مجلس الوزراء أصدر قراراً العام الماضي يمنع أي حالة تجريف ممنهج لأي بستان أو أي أرض زراعية أو منطقة خضراء من دون موافقة الدولة"، لافتاً الى أنه "منذ صدور هذا القرار قلت عملية التجريف بصورة كبيرة".