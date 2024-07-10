المندلاوي: حقوق شهداء الأجهزة الأمنية بمعارك دحر الإرهاب من أولويات السلطة التشريعية

2024-07-10 13:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الأربعاء، أن حقوق شهداء أجهزتنا الأمنية الذين ضحوا بأرواحهم الزكية خلال معارك دحر الإرهاب هي من أولويات مهام السلطة التشريعية.

وقال المندلاوي، في بيان، بمناسبة حلول الذكرى السنوية لتحرير مدينة الموصل من دنس الإرهاب، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذه المناسبة العزيزة على قلوب العراقيين وجميع أحرار العالم، لم تكن لتتحقق لولا التضحيات العظيمة لأبطالنا المقاتلين في تشكيلات الدفاع والداخلية والحشد الشعبي والبيشمركة والصنوف الأخرى كافة حيث كانت إرادة المولى عز وجل أن يخسف الأرض بالكافرين الظلاميين على أيدي العراقيين وإرادتهم وتوحدهم لتحقيق الاستقرار والنصر الكبير".

وأضاف المندلاوي، أنّ "حقوق شهداء أجهزتنا الأمنية الذين ضحوا بأرواحهم الزكية خلال معارك دحر الإرهاب هي من أولويات مهام السلطة التشريعية بوصفهم أهم ركائز النهوض بالدولة ومؤسساتها"، لافتا الى "أننا أمام مسؤولية لرد الدّين للدماء الزكية، وأن نقف إجلالًا وإكباراً للدور العظيم للمرجعية الدينية العليا التي غيرت مجرى التأريخ بفتواها وموقفها الشجاع والحاسم بالتصدي لقوى الكفر والظلام".

وأكد، أن "الانتصار الذي حققته مختلف صنوف وتشكيلات أجهزتنا الأمنية ضد إرهابيي دولة الخرافة ( داعش) وتطهير أراضي البلاد منهم، جاءت بإرادة شعبنا وبسالة المُضحين الأبطال" ، لافتا إلى أن "الحرب على الفكر الظلامي والعصابات الإجرامية مستمرة ولن تتوقف".