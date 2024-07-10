الداخلية تعلن القبض على أحد تجار المخدرات الدوليين بحوزته 320 ألف حبة

2024-07-10 13:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، القبض على أحد تجار المخدرات الدوليين وبحوزته 320 ألف حبة.

وقال الناطق باسم الوزارة وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري ،في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بعملية أمنية ووفق معلومات استخبارية دقيقة ألقت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية القبض على أحد تجار المخدرات الدوليين وبحوزته 320 ألف حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة أي ما يعادل 55 كيلو غرام".

وأضاف أن "عملية القبض جاءت بين محافظتي كركوك والسليمانية وبإشراف مدير مخدرات كركوك بالتعاون مع الهيئة التحقيقية"، لافتاً إلى أنه "تم عرض الأوراق التحقيقية الخاصة بالمتهم أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق المادة 27 من قانون مكافحة المخدرات".