برشلونة يقترب من صفقة صيفية مميزة

2024-07-10 13:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أفاد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء (10 تموز 2024)، باقتراب فريق برشلونة من حسم صفقة صيفية مميزة.



وتولى الألماني هانز فليك، قيادة برشلونة خلفًا لتشافي هيرنانديز، ويسعى لتعزيز صفوف الفريق للمنافسة على الألقاب.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، قد توصل برشلونة لاتفاق مبدئي مع الدولي الإسباني نيكو ويليامز، جناح أتلتيك بيلباو، من أجل ضمه هذا الصيف.

وأضافت أن برشلونة اجتمع الأسبوع الماضي مع وكيل أعمال نيكو ويليامز، وانتهى الاجتماع بالاتفاق بين الطرفين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق شمل الشروط الشخصية للاعب وإجمالي سنوات العقد.

ويستعد برشلونة الآن للتوصل إلى اتفاق نهائي مع أتلتيك بيلباو، مع العلم أن اللاعب لديه شرط جزائي بقيمة 50 مليون يورو.

ويشارك ويليامز مع منتخب إسبانيا، في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، وساهم في تأهل الفريق للمباراة النهائية.

المصدر: وكالات