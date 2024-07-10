ارتفاع الحرارة تجبر سبع محافظات عراقية على تعطيل الدوام غدا الخميس

2024-07-10 13:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت الحكومة المحلية بمحافظة المثنى، في بيان رسمي، اعتبار يوم غد الخميس عطلة رسمية بسبب إرتفاع درجات الحرارة التي من المتوقع أن تصل إلى 50 درجة مئوية.

من جهته قال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مجلس محافظة ذي قار قرر ايضا يوم غد الخميس عطلة رسمية بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

في غضون ذلك وبسبب ارتفاع درجات الحرارة ايضا قرر مجلس محافظة واسط تعطيل الدوام في عموم المحافظة ليوم غد الخميس باستثناء الدوائر الخدمية والامنية.

وأعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل في بيان، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وقررت كل من محافظة: البصرة، وميسان، والديوانية جنوب البلاد تعطيل الدوام الرسمي غدا الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة.