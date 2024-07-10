مصري يغدر بزوجته بعد 17 سنة زواج و3 أطفال.. ماذا فعل؟

2024-07-10 13:48:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - مصر









بعد زواج دام 17 عاما وأسفر عن 3 أبناء، أقدمت زوجة مصرية تعمل "صيدلانية" على رفع دعوى طلاق للضرر ضد زوجها "رجل أعمال" بعد خيانته لها وزواجه من أرملة شقيقها المتوفى وطردها من شقة الزوجية بأحد الكومباوندات الشهيرة دون سابق إنذار.









فوجئت لدى عودتها وأبنائها من التدريبات الرياضية ليلا بتغيير مفتاح باب الشقة، لتفاجأ بزوجة شقيقها المتوفى تفتح لها الباب وتخبرها بالزواج من زوجها واحتلالها للمنزل بصحبة أبنائها الأربعة.





وأكدت الزوجة المقهورة، أن زوجها وأرملة شقيقها، خططا للأمر بمنتهى الخسة والغدر، حيث كانت تَهِم لتوصيل أبنائها إلى النادي لحضور التمرينات الرياضية بشكل طبيعي، بينما كانا يخططان إلى احتلال المنزل وتغيير مفتاحه وتغيير الوضع بالكامل قبل رجوعها إلى المنزل.



