الفنان حسين علي هارف: مسرحية الخيط والعصفور ستعود بجزئها الثاني

2024-07-10 14:00:04 - المصدر: واع

بغداد ـ واع – أحمد سميسم

تصوير: صباح الربيعي

أعلن الفنان المسرحي حسين علي هارف عن عودة مسرحية (الخيط والعصفور) بجزئها الثاني بعد مضي 40 عاماً على عرض الجزء الأول للمسرحية عام 1984، المسرحية من تأليف وإخراج الفنان مقداد مسلم.

وقال هارف في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): " مازالت مسرحية (الخيط والعصفور) عالقة في أذهان الناس على الرغم من مرور 40 عاماً على عرضها عام 1984 وما زالت المسرحية أيضا تعرض من قبل أغلب القنوات ومن ضمنها قناة العراقية العامة التي عرضتها في عيد الأضحى المبارك".

وأضاف: "المسرحية أصبحت جزءاً من ثقافة المشاهد العراقي الذي يستمتع بفصول المسرحية وحكاياتها وأمثالها الشعبية، منذ أشهر بدأت التمارين على المسرحية التي كتبها وأخرجها الفنان مقداد مسلم بجزئها الثاني من إنتاج دائرة السينما والمسرح الفرقة الوطنية للتمثيل، من أجل إعادة الثقة بين الجمهور والمسرح العراقي من جديد بعد أن عزف الجمهور عن المسرح بسبب بعض الأعمال المسرحية التجارية الهابطة".

وأشار الى أن "المسرحية بجزئها الثاني ستكون تحت عنوان (أحوال وأمثال)، لتكون تكملة للجزء الأول بنفس الأجواء مع تغيير الشخصيات الفنية الذين توفوا أو اعتذروا بسبب حالتهم الصحية كالفنان القدير محمد حسين عبد الرحيم والفنان ستار خضير".

وأوضح أن " المسرحية ستتناول الكثير من الأمثال الجديدة التي لم تذكر في الجزء الأول فضلا عن قصص تلك الأمثال التي تطرح في إطار حكاية جميلة ممتعة غير مملة".

وبيّن أن "المسرحية كان من المؤمل أن تعرض في عيد الأضحى المبارك إلا أنها أجلت لأسباب إنتاجية وستعرض في الأيام القادمة ربما بعد شهر محرم في المسرح الوطني العراقي".

ولفت الى أنه "يجسد ذات الدور الذي لعبه في الجزء الأول شخصية (الراوي) الذي تقوم عليه المسرحية في سرد الحكايات والأمثال".

وأوضح أنه، "سيشارك في المسرحية نخبة من الفنانين، منهم حياة حيدر، إيمان عبد الحسن، سوزان، رفاه العاشق، عبد الجبار سلمان، هاشم سلمان، حسين علي هارف وآخرون".