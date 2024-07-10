2024-07-10 14:00:09 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، عن وضع استثناء من قبل الخارجية التركية، لفئتين عمريتين ممن تقل أعمارهم عن 15 عاماً وفئة من تجاوز عمر الـ 50 عاماً من تأشيرة السفر. وقال وكيل وزارة الخارجية العراقية عمر البرزنجي، في تصريح صحفي إن “وزارتي الخارجية العراقية والتركية اتفقتا على إلغاء تأشيرة السفر للمسافرين الذين تقل […]

ظهرت المقالة تركيا تلغي تأشيرة السفر لفئتين عمريتين من العراقيين أولاً على ايشان.