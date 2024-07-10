"ظنت أنه المرحاض".. صينية تثير الذعر على متن طائرة بعد فتح باب الطوارئ

2024-07-10 14:48:04 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - الصين





بدأت القصة، حسب تقارير محلية، عندما كانت طائرة تابعة للخطوط الجوية الصينية "إيرتشاينا" في مطار تشوتشو تستعد للإقلاع في طريقها إلى مدينة تشنغدو، وذلك عقب تأخير بسبب الأحوال الجوية.





وقبل الانطلاق، ذهبت تلك المسافرة التي قالت إنها تستقل الطائرة لأول مرة في حياتها، إلى الجزء الخلفي حيث فتحت باب الطوارئ، ظنا منها أنه سيوصلها إلى المرحاض لقضاء حاجتها.









وسرعان ما أسفر ذلك عن حدوث موجة من الهلع والذعر على متن الطائرة، حيث جرى إجلاء المسافرين على الفور، ليتم نقلهم إلى فندق قريب مع تقديم تعويضات مادية لهم قدرت بقيمة 55 دولارا أميركيا لكل شخص.





أجهشت المسافرة بالبكاء الشديد، عندما علمت أنها معرضة لدفع غرامة قد تصل إلى أكثر من 30 ألف دولار أميركي، جراء هفوة اقترفتها دون قصد، لكنها تسببت في هلع الركاب الآخرين، وفقا لما ذكرت صحيفة "إندنبدنت" البريطانية.



