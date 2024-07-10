السوداني يوجه بحسم الإجراءات الخاصة بتطوير عمل مصرف الرافدين

2024-07-10 14:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء (10 تموز 2024)، بحسم الإجراءات الخاصة بتطوير عمل مصرف الرافدين.

وقال مكتب اعلام رئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "السوداني ترأس، اليوم الأربعاء، اجتماعاً خاصاً بتطوير عمل المصارف الحكومية، بحضور ممثلي شركة آرنست ويونغ للتدقيق والاستشارات المالية".

واطلع السوداني، بحسب البيان، على "الإجراءات الفنية والإدارية الخاصة بمشروع تطوير مصرف الرافدين، التي اتخذت خلال المدة التي أعقبت توقيع العقد مع الشركة المختصة بهيكلة وتطوير العمل في القطاع المصرفي".

وأكد على "وجوب استمرار الاجتماعات بشكل مكثف بين اللجنة العليا المعنية بالمشروع، التي تضم البنك المركزي العراقي والمصارف الحكومية، والشركة الاستشارية، بغية حسم جميع المتعلقات الخاصة بتطوير عمل مصرف الرافدين".

يُذكر أنّ خطة تطوير مصرف الرافدين تتضمن مراجعة شاملة وتقييماً لعمل المصرف، وإجراء إصلاحات إدارية هيكلية، تهدف إلى تقديم حزمة من الخدمات المصرفية المتكاملة للمواطنين والشركات، تعتمد فيها برامج إلكترونية متطوّرة، وتكنولوجيا حديثة في التعاملات المصرفية كافة، والاستخدام الأمثل للموارد البشرية والتقنية، والانتقال إلى العمل الممكن، بما يساعد في قدرة المصرف على الإيفاء بالمتطلبات المصرفية العالمية.