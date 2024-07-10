رئيس الوزراء يوجه بحسم الإجراءات الخاصة بتطوير عمل مصرف الرافدين

2024-07-10 15:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واع

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، بحسم الإجراءات الخاصة بتطوير عمل مصرف الرافدين

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الأربعاء، اجتماعاً خاصاً بتطوير عمل المصارف الحكومية، بحضور ممثلي شركة آرنست ويونغ للتدقيق والاستشارات المالية".

واضاف انه "اطلع على الإجراءات الفنية والإدارية الخاصة بمشروع تطوير مصرف الرافدين، التي اتخذت خلال المدة التي أعقبت توقيع العقد مع الشركة المختصة بهيكلة وتطوير العمل في القطاع المصرفي.".

وأكد رئيس مجلس الوزراء "وجوب استمرار الاجتماعات بشكل مكثف بين اللجنة العليا المعنية بالمشروع، التي تضم البنك المركزي العراقي والمصارف الحكومية، والشركة الاستشارية، بغية حسم جميع المتعلقات الخاصة بتطوير عمل مصرف الرافدين".

يُذكر أنّ خطة تطوير مصرف الرافدين تتضمن مراجعة شاملة وتقييماً لعمل المصرف، وإجراء إصلاحات إدارية هيكلية، تهدف إلى تقديم حزمة من الخدمات المصرفية المتكاملة للمواطنين والشركات، تعتمد فيها برامج إلكترونية متطوّرة، وتكنولوجيا حديثة في التعاملات المصرفية كافة، والاستخدام الأمثل للموارد البشرية والتقنية، والانتقال إلى العمل الممكنن، بما يساعد في قدرة المصرف على الإيفاء بالمتطلبات المصرفية العالمية.