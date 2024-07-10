رئيس الجمهورية يؤكد لفريق (يونيتاد) أهمية التحقيق في جرائم الإبادة إبان حكم النظام السابق

2024-07-10 15:00:03 - المصدر: واع

بغداد-واع

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء ، لوفد فريق الأمم المتحدة للتحقيق بجرائم داعش (يونيتاد) أهمية التحقيق في جرائم الإبادة التي حصلت إبان حكم النظام السابق.

وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم في قصر بغداد، وفد فريق الأمم المتحدة للتحقيق بجرائم داعش (يونيتاد) برئاسة آنا بيرو للوبيس".

وثمّن رئيس الجمهورية "الدور الذي لعبه فريق التحقيق في ضمان المساءلة عن الجرائم التي طالت أبناء الشعب العراقي" ،مشدداً على "ضرورة تعزيز مسارات التنسيق مع الحكومة العراقية واستكمال أرشفة وتوثيق الأدلة والمواد والتحليلات التي تخص تلك الجرائم".

وأكد "أهمية التحقيق في جرائم الإبادة التي حصلت إبان حكم النظام السابق مثل الأنفال وحلبچة والمقابر الجماعية وعدم سقوطها بالتقادم".

من جانبه، استعرض الوفد مسيرة عمل الفريق، والجهود المبذولة في توثيق جرائم الإبادة ، مؤكداً "أهمية العمل مع الخبراء القانونيين العراقيين بما يمكنهم من جمع المعلومات والأدلة عن جميع الجرائم التي ارتُكبت بحق الشعب العراقي".