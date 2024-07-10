2024-07-10 15:00:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

أعلن رئيس مجلس محافظة البصرة خلف البدران، اليوم الأربعاء (10 تموز 2024)، مخاطبة المحافظ أسعد العيداني لتعطيل الدوام الرسمي بالمحافظة في السابع من شهر محرّم.

وقال البدران في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" رئاسة مجلس المحافظة أرسلت كتابًا إلى المحافظ أسعد العيداني لاعتبار يوم السابع من شهر محرم عطلة رسمية في المحافظة.

وأضاف، إن" مجلس محافظة البصرة بدورته السابقة شرع قانون العطل الرسمية المحلية بالمحافظة واعتبر يوم السابع من محرم احد الايام التي يتم فيها تعطيل الدوام الرسمي.