تصل لـ 100 مليون دينار.. مستشار حكومي يعلن أهداف مبادرة ريادة وسقف القروض الممنوحة

2024-07-10 15:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملا

أكد مستشار رئيس الوزراء، المدير التنفيذي لمبادرة ريادة حسين فلامرز، اليوم الأربعاء استهداف 4 آلاف مشروع حتى الآن، فيما أشار إلى عدد المسجلين ضمن المبادرة وتفاصيل القروض الممنوحة لتمويل المشاريع.

وقال مستشار رئيس الوزراء، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مبادرة ريادة استخدمت التكنولوجيا الرقمية للوصول إلى المستفيدين، ومن ثم التدريب الحضوري"، مؤكداً "استهداف 4 آلاف مشروع حتى الآن".

وأضاف، أن "الهدف الرئيس من المبادرة هو تحقيق مجتمع ريادي نشط بلغة عالمية، أي منح فرصة عمل لكل شاب عراقي ورفع المنتج الوطني وخلق مجتمع مليء بالنشاطات".

وأشار إلى، أن "عدد المسجلين في مبادرة ريادة بلغ نحو 326 675 شخصاً، في حين بلغ عدد الذين شاركوا في التدريبات 50 ألفاً ،أما عدد الذين نجحوا في التدريبات فهم 15 ألفاً، فيما بلغ عدد الذين حصلوا على القروض حتى الآن 4 آلاف مستفيد".

وأوضح، أن "القروض تمنح من المصرف، بعد موافقة مبادرة ريادة، وهي تبدأ من 20 الى 100 مليون دينار عراقي".